Dell Latitude 7320 to nowy tablet 2w1 z Windows 10. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Dell Latitude 7320.

Dell Latitude 7320 to tablet 2w1, którego cena została ustalona na poziomie od 1549 dolarów (ok. 5880 zł). Urządzenie ma 13-calowy ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 1920 x 1280 pikseli. Maksymalna jasność to 500 nitów. Zobaczmy, co jeszcze oferuje specyfikacja techniczna tabletu Dell Latitude 7320.

Dell Latitude 7320 to tablet 2w1, a więc ma odłączoną klawiaturę. Pod obudową znajduje się procesor Intel Core 11. generacji (do Core i7 vPro) z GPU Iris Xe. Układ może być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności do 1 TB. Opcjonalnie dostępny jest modem LTE.

Nowy tablet ma również dwa aparaty fotograficzne. Z przodu z sensorem 5 MP, a z tyłu 8 MP. Ponadto Dell Latitude 7320 ma baterię 40 Wh i dwa złącza Thunderbolt 4. Nie zabrakło też Wi-Fi czy Bluetooth 5.1. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Dell Latitude 7320 – specyfikacja techniczna

13-calowy ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 1920 x 1280 pikseli

procesor Intel Core 11. generacji z GPU Iris Xe

do 16 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności do 1 TB

bateria 40 Wh

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 8 MP

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

modem LTE Snapdragon X20 (opcjonalnie)

złącza Thunderbolt 4 i audio

odłączana klawiatura

Windows 10

źródło