HP Chromebook x360 14c to laptop z Chrome OS, który doczekał się nowej wersji. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 649 dolarów. Dotyczy to modelu z procesorem Core i3 11. generacji. Komputery będą dostępne do kupienia później w tym miesiącu. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna notebooka HP Chromebook x360 14c.

HP Chromebook x360 14c to laptop konwertowalny, a więc ma obracany o 360 stopni ekran. Zastosowano tu 14-calowy wyświetlacz dotykowy IPS o rozdzielczości Full HD. Pod obudową znajdziemy procesory Intel Core 11. generacji. Są one wspomagane przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB.

Ponadto HP Chromebook x360 14c ma złącza USB (w tym USB C) oraz baterię 58 Wh. Laptop ma też stereofoniczne głośniki Bang & Olufsen. Nie zabrakło również Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Specyfikacja techniczna maszyny widoczna jest poniżej.

HP Chromebook x360 14c – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli)

procesor Intel Core 11. generacji Tiger Lake

8 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB

bateria 58 Wh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

złącza USB (w tym USB C)

podświetlana klawiatura

głośniki Bang & Olufsen

Chrome OS

źródło