Ekran logowania z Chrome OS dostaje zmiany oparte na Material Design

Chrome OS dostanie odświeżony ekran logowania. Google szykuje zmiany oparte na Material Design. Zobaczmy, co nowego pojawi się w Chromebookach.

Ekran logowania z systemu Chrome OS czekają pewne zmiany. Google opracowało modyfikacje oparte na języku projektowania Material Design. Są one już dostępne w poglądowej wersji oprogramowania. Dzięki temu mamy okazję już teraz zobaczyć, co czeka tutaj Chromebooki. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowy ekran logowania z Chrome OS otrzyma przeprojektowane pole do wpisywania hasła. To tutaj pojawiła się zmiana oparta na Material Design. To sprawia, że ten element jest teraz bardziej spójny z pozostałymi, które znajdują się w tym obszarze oprogramowania. Modyfikacja te widoczna jest poniżej i na razie znajduje się w poglądowych wersjach systemu.

Odświeżony ekran logowania z Material Design w Chrome OS Beta

Google wprowadziło już te zmiany w Chrome OS z kanału Beta z numerkiem 90.0.4430.30. To tam pojawia się odświeżony ekran logowania, który to wcześniej pod koniec 2020 roku został najpierw dodany do wersji Canary. W nowej odsłonie pole jest węższe i ma więcej miejsca na kropki. Natomiast rozmyte tło również traci pewien odcień koloru.

