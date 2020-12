Windows 10 21H1 coraz bliżej końca prac, ale jeszcze poczekamy

Windows 10 21H1 to większa aktualizacja okienek. Finalną wersją ma być build 19043. Premiera jest coraz bliżej, ale na Windows 10 21H1 trochę poczekamy.

Windows 10 21H1 to pierwsza z aktualizacji funkcyjnych dla okienek na 2021 rok. Jej premiera powinna odbyć się za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym uaktualnieniu. Dowiadujemy się, jakie oznaczenie ma mieć finalny build i jest to dosyć ważna informacja.

Windows 10 21H1 w finalnej wersji ma przyjąć build z numerkiem 19043. To oznacza, że nadal będzie bazować na wersji 2004 z maja tego roku. Nie będzie dużego przeskoczenia w przypadku kompilacji, z czym miewaliśmy do czynienia w przeszłości. W przyszłym kwartale oprogramowanie trafi do kanału Release Preview niejawnego programu beta testów okienek.

Aktualizacja Windows 10 21H1 nie będzie zbyt obfita w nowości

Windows 10 21H1 to większa aktualizacja okienek, która wprowadzi nowości. W 2021 roku będzie jednak inaczej. Ostatnio te wiosenne uaktualnienia wnosiły więcej nowych funkcji. Jednak to właśnie wersja 21H2 na przyszły rok wprowadzi więcej zmian. Doszło więc do odwrócenia dotychczasowej sytuacji.

