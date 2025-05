Oppo Reno 14 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo Reno 14 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Wkrótce kupimy go także w Polsce. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem ciekawa. Cena Oppo Reno 14 Pro nie jest najniższa, ale urządzenie nadrabia to różnymi walorami. Zobaczmy, co smartfon ma do zaoferowania.

Oppo Reno 14 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbyła się po fali przecieków. Na razie w Chinach, gdzie telefon debiutuje w pierwszej kolejności. Z czasem kupimy go także w Polsce. Tymczasem zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Ceny Oppo Reno 14 Pro w Polsce będą wyższe

Cena Oppo Reno 14 Pro w podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach została ustalona na poziomie 3499 juanów, czyli około 1840 złotych. To wcale niemało, bo za tyle można tam z powodzeniem znaleźć flagowce. W najdroższej opcji z 1 TB pamięci trzeba zapłacić 4499 juanów (ok. 2370 złotych).

Oczywiście w Polsce zapłacimy więcej. Kwoty na naszym rynku nie są znane, ale powinniśmy spodziewać się przelicznika na poziomie około jeden juan = jeden złotych lub nieco mniejszego.

Oppo Reno 14 Pro dostępny jest w trzech kolorach obudowy. Są to opcje o nazwach Reef Black, Calla Lily Purple oraz Mermaid. W Chinach obecnie trwa przedsprzedaż. Do sklepów telefon trafi 23 maja. Kiedy kupimy go w Polsce? Pewnie najwcześniej za kilka tygodni, ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 14 Pro

Oppo Reno 14 Pro ma 6,83-calowy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość to 2800 × 1272 pikseli. Natomiast jasność maksymalna sięga 1200 nitów, a ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością do 3840 Hz. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Crystal Shield Glass. Energię dostarcza bateria o pojemności 6200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W i 50-watowe ładowarki bezprzewodowe AirVOOC.

Nowy smartfon ma także potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 i OIS, ultraszerokokątny 116º oraz teleobiektyw 3.5x (też z OIS) współpracują z 50-megapiselowymi sensorami. Przednia kamerka do selfie współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem Samsung JN5 i jest w stanie nagrywać wideo w jakości 4K.

Pod obudową Oppo Reno 14 Pro znajduje się 4-nm procesor MediaTek Dimensity 8450 z GPU Mali-G720 MC7. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 3.1. Smartfon ma też czytnik linii papilarnych pod ekranem, stereofoniczne głośniki i oferuje ochronę na poziomie normy IP69. Całość waży 201 gramów i pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta ColorOS 15.

źródło: Oppo