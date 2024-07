Samsung Galaxy Z Fold 6 oficjalnie. Cena, specyfikacja i przedsprzedaż

Samsung Galaxy Z Fold 6 to nowy składany smartfon marki. Za nami premiera i rusza przedsprzedaż telefonu. Specyfikacja techniczna urządzenia jest konkretna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 i co ten sprzęt ma do zaoferowania. Smartfon wnosi dużo usprawnień względem poprzednika.

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna i ruszyła przedsprzedaż. Zobaczmy sobie, co nowy flagowiec marki z rozkładanym ekranem ma do zaoferowania.

Dwa ekrany AMOLED oraz nowy zawias

Samsung Galaxy Z Fold 6 ma dwa ekrany. Ten główny, który jest rozkładany, ma przekątną 7,6 cala. Drugi na pleckach to 6,3-calowy wyświetlacz. Oba to panele Dynamic AMOLED 2X, które wyróżniają się jasnością maksymalną na poziomie aż 2600 nitów oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Ekrany zostały pokryte szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2 i ten główny pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen.

Obie części obudowy łączy przeprojektowany zawias Slim Flex. Całość po złożeniu ma zaledwie 12,1 mm grubości. Warto również wspomnieć o normie IP48. To oznacza, że telefon jest nie tylko jest odporny na wodę, ale zapewnia także ochronę przed pyłami.

Cena Samsung Galaxy Z Fold 6 i przedsprzedaż

Cena smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 nie jest niska, co jednak pewnie nie dziwi. Jednak decydując się na zakup w trakcie przedsprzedaży można sporo zaoszczędzić. Do wyboru są następujące wersje:

12 GB RAM + 256 GB miejsca na dane – 8699 zł

12 GB RAM + 512 GB miejsca na dane – 9199 zł

12 GB RAM + 1 TB miejsca na dane – 10199 zł

Przedsprzedaż umożliwia zakup urządzenia z bonusami. Do wyboru są tańsze akcesoria lub zwrot nawet do 600 zł w przypadku kupna kilku produktów. Oferta obowiązuje do 23 lipca i jest połączona z programem Odkup, gdzie można uzyskać zniżkę w wysokości nawet 3 tys. zł, oddając w rozliczeniu stary telefon.

Mocny procesor i potrójny aparat

Samsung Galaxy Z Fold 6 ma procesor Snapdragon. Gen 3, czyli najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Natomiast energię dostarcza bateria o pojemności 4400 mAh. Producent deklaruje, że pozwoli na nawet 23 godziny odtwarzania wideo.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy, z których główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny z 12-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 10 MP i obsługuje on 3-krotny zoom optyczny. Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w 10-megapikselowej jasności. Ta druga, którą schowano pod rozkładanym ekranem, ma sensor 4 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 6 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz o rozdzielczości 2160 × 1856 pikseli i jasności do 2600 nitów

6,3-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 10 + 4 MP

aparat fotograficzny 50 + 12 + 10 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC, UWB

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

239 g

Android 14 z One UI 6.1.1

