Redmi 13 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Redmi 13 5G to smartfon, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Telefon dołącza do portfolio niedrogich telefonów Xiaomi. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Ekran LCD oraz Snapdragon 4 Gen 2

Redmi 13 5G ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,79 cala, rozdzielczość Full HD+ oraz oferuje adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 550 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Za obliczenia odpowiada procesor Snapdragon 4 Gen 2. Jest to ośmiordzeniowy czip Qualcomma wykonany w 4-nm litografii oraz pracujący z częstotliwością do 2,3 GHz. GPU to Adreno 613. SoC jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi 13 5G atrakcyjna

Cena Redmi 13 5G nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartfon jest tani. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 13999 rupii (ok. 660 zł). Model mający 8 GB RAM-u wyceniono na 15499 rupii (ok. 730 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach rusza 12 lipca. Informacji o dostępności na innych rynkach, w tym w Polsce, na razie nie ma.

Aparat 108 MP i bateria 5030 mAh

Aparat fotograficzny Redmi 13 5G składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono w okrągłych pierścieniach. Główny ze światłem f/1,75 został połączony ze 108-megapikselowym sensorem Samsung ISOCELL HM6. Drugi element to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5030 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Całość zamknięto w obudowie zgodnej z normą ochronną IP53. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi 13 5G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 550 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5030 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

IP53

199 g

Android 14 z nakładką HyperOS

źródło: opracowanie własne