Odysseus zrobił zdjęcia Ziemi. Lądownik Intuitive Machines leci na Księżyc

NASA szykuje się do powrotu ludzi na Księżyc w ramach projektu Artemis. Zanim to jednak nastąpi, to odbędzie się szeregi misji poprzedzających to wydarzenie. Również w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS), który zakłada udział sektora prywatnego. Jedną z nich jest IM-1, która wystartowała w tym tygodniu. Na Srebrny Glob leci lądownik klasy Nova-C Odysseus, który został opracowany przez firmę Intuitive Machines.

Lądownik Odysseus zrobił pierwsze zdjęcia Ziemi

Odysseus został wystrzelony rakietą Falcon 9 dostarczoną przez SpaceX 15 lutego w godzinach porannych naszego czasu. Maszyna została wyniesiona w kosmos z sukcesem i potem nastąpiła udana separacja. Teraz lądownik Nova-C poleci na Księżyc i w międzyczasie Intuitive Machines przechwyciło zdjęcia widoczne w poniższej galerii. W tle widoczna jest Ziemia.







Zdjęcia Ziemi wykonane przez lądownik Odysseus lecący na Księżyc (fot.: Intuitive Machines)

Trzeba przyznać, że zdjęcia Ziemi przechwycone przez lądownik Odysseus robią niesamowite wrażenie i pokazują nasz glob w pełnej krasie. Z informacji przekazanych dotychczas przez firmę Intuitive Machines wynika, że maszyna działa prawidłowo i misja jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, którym będzie lądowanie w okolicy południowego bieguna Srebrnego Globu.

Poprzednie przedsięwzięcie w ramach programu CLPS zakończyło się fiaskiem. Lądownik Peregrine wystrzelony w styczniu spotkał się z awarią w postaci wycieku paliwa. To sprawiło, że podjęto decyzję o przerwaniu misji i zdecydowano się zniszczyć maszynę w atmosferze Ziemi wraz z ładunkiem, który miał trafić na Księżyc.

Księżyc celem misji IM-1

W ramach misji IM-1 na Księżyc wysłano instrumenty naukowe i technologiczne NASA, które pozwolą na lepsze poznanie okolic południowego bieguna Srebrnego Globu. Miejsce wybrano na lądowanie z powodu dużych pokładów lodu, które znajdują się w tym miejscu. Znajdująca się tam woda może odegrać ogromne znaczenie w roli zasobów niezbędnych do utrzymania na powierzchni stacji badawczej, gdzie będą mogli przebywać ludzie. Na razie jest to wstępny plan, bo konkretnych założeń co do jej budowy obecnie nie ma.

Odysseus będzie leciał w kierunku Księżyca przez kilka najbliższych dni. Obecnie Intuitive Machines zakłada podjęcia się wylądowania 22 lutego. Nie będzie to jednak proste zadanie, które w przeszłości kończyły się licznymi fiaskami. W statku wykorzystano nowe rozwiązanie w postaci pierwszego w historii zapłonu silnika na ciekły metan i tlen w kosmosie. Firma zamierza udostępniać aktualizacje dotyczące misji na własnym profilu w platformie X.

