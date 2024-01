Misja Ingenuity na Marsie pod znakiem zapytania. NASA straciła kontakt

Ingenuity to mały helikopter, który przybył na planetę Mars wraz z łazikiem Perseverance. Niestety NASA straciła kontakt z maszyną i nastąpiło to w 72. locie drona. Dalsza misja urządzenia stoi więc pod znakiem zapytania. Agencja chce spróbować nawiązać połączenie z Ingenuity i sprawdzić, co dokładnie się stało.

Ingenuity to niewielki helikopter, który przebywa na planecie Mars od blisko trzech lat. NASA wysłała maszynę wraz z łazikiem Perseverance, który szuka tam oznak pradawnego życia. Niestety dalsza misja drona stoi obecnie pod znakiem zapytania. Stracono z nim kontakt i nastąpiło to w trakcie ostatniej próby lotu, których do tej pory przeprowadzono już kilkadziesiąt. Co się stało?

NASA straciła kontakt z Ingenuity po ostatnim locie

18 stycznia NASA przeprowadziła 72. lot drona Ingenuity. Niestety w trakcie tej próby łączność z nim została utracona. Nastąpiło to pod koniec lotu i przyczyny tego zdarzenia nie są na razie znane. Obecnie amerykańska agencja stara się ustalić, co mogło zajść i przygotowuje różne scenariusze związane z odzyskaniem kontaktu z maszyną.

Ostatnie dane przekazane przez helikopter Ingenuity do łazika Perseverance (który pełni rolę łącznika między dronem a Ziemią) podczas lotu wskazują, że pomyślnie wzniósł się on na przypisaną mu maksymalną wysokość wynoszącą 40 stóp (12 metrów), co NASA potwierdziła w oświadczeniu z 19 stycznia. Potem jednak łączność została przerwana.

Podczas planowanego opadania łączność między helikopterem a łazikiem została przerwana nieco wcześniej, przed przyziemieniem. Zespół Ingenuity analizuje dostępne dane i rozważa kolejne kroki w celu przywrócenia komunikacji z maszyną. – czytamy w oświadczeniu NASA

Helikopter niewidoczny na Marsie dla Perseverance

Łazik Perseverance znajduje się obecnie zbyt daleko o miejsca lądowania Ingenuity i stracił z nim kontakt. Dlatego NASA na obecną chwilę nie jest w stanie „zobaczyć”, co mogło się stać. Agencja będzie próbowała nawiązać kontakt z dronem, ale jeśli to się nie stanie, to pod uwagę brana jest inna opcja. Pojazd może zostać użyty do podjechania w miejsce, gdzie powinien znajdować się helikopter. Wtedy będzie można ustalić, co tak naprawdę się stało.

Lokalizacje Ingenuity i Perseverance na Marsie (fot.: NASA/JPL-Caltech)

Ingenuity powinien znajdować się obecnie około 1 km w linii prostej od łazika Perseverance, co potwierdza udostępniona przez NASA lokalizacja widoczna na powyższej mapie. Sama droga do helikoptera może być jednak kręta, bo mogą tu występować różne przeszkody, a agencja nie może sobie pozwolić na utratę maszyny.

Misja była wielkim sukcesem

Misja helikoptera Ingenuity i tak trwała znacznie dłużej niż planowano. NASA początkowo chciała wykonać tylko pięć lotów na Marsie, ale dron spisywał się na tyle dobrze, że jego operacje przedłużono. Do tej pory maszyna wykonała 72 loty, w których trakcie przebyła łącznie ponad 17 km. W powietrzu spędziła ponad 2 h i wniosła się maksymalnie na wysokość 24 m.

NASA w trakcie misji zebrała dużo cennych danych, które zostaną wykorzystane w trakcie projektowania kolejnych helikopterów mających latać na Marsie. W planach jest stworzenie dużej maszyny, która będzie w stanie pokonywać większe odległości oraz wznosić się na wyższe wysokości.

źródło, fot. otwierające: NASA/JPL-Caltech