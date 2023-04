Starship gotowy na lot orbitalny. Gdzie oglądać live stream SpaceX na żywo?

Starship dostał zgodę na pierwszy lot orbitalny. To bardzo ważny test wielkiej rakiety SpaceX, która z czasem ma utorować loty na Marsa. Wydarzenie będzie strumieniowane na żywo. Gdzie oglądać live stream ze startu statku Starship? SpaceX udostępni relację na własnym kanale, gdzie będzie to mógł zobaczyć każdy.

Starship to ogromny statek kosmiczny SpaceX, nad którym firma pracuje od lat. W 2019 r. Elon Musk deklarował, że jego pierwszy lot orbitalny odbędzie się zapewne w ciągu 6 miesięcy. Tak się nie stało i misja była wielokrotnie przekładana w czasie. Do teraz, bo już dziś będzie to można zobaczyć na żywo. Pewnie zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream z wydarzenia?

Pierwszy lot orbitalny statku Starship 17 kwietnia

Lot orbitalny statku Starship został zaplanowany na 17 kwietnia. Termin został wybrany po tym, jak SpaceX kilka dni temu dostało decyzję od FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa) na jeden start rakiety. Misja ma polegać na wystrzeleniu ogromnej rakiety w kosmos. Będzie to możliwe dzięki ogromnemu pierwszemu stopniowi o nazwie Super Heavy, który to jeszcze nigdy nie latał i przeprowadzano na nim jedynie próby statyczne.

foto: SpaceX

Super Heavy to ogromny booster z kilkudziesięcioma silnikami Raptor, który wyniesie statek Starship na orbitę. Cała konstrukcja jest wielka i ma wysokość około 120 m. Wiemy jednak, że SpaceX nie planuje lądowania żadnym z obu stopni rakiety. Po misji wpadną one do oceanu obok Hawajów.

Starship ma utorować ludzkości możliwość odbywania misji na Marsa, co jest wielkim marzeniem Elona Muska. Początkowo projekt rakiety powstawał pod nazwą BFR. Potem go zmieniono. Statek ma zapewnić zupełnie nowe możliwości z zakresu wynoszenia ładunków oraz lotów w kosmos. W przypadku niskiej orbity okołoziemskiej ma to być nawet 150 t.

Gdzie oglądać live stream SpaceX na żywo

SpaceX udostępni live stream z misji i dzięki temu wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko. Pomimo tego, że w planach firmy nie ma lądowania. Relacja wystartuje o godzinie 14:15 naszego czasu i można ją będzie zobaczyć poniżej.

Starship wraz z Super Heavy powinien wystartować około 45 min. później. Po trzech minutach od wystrzelenia obie części rakiety mają ulec rozdzieleniu. Następnie pierwszy stopień wpadnie do Pacyfiku. Potem to samo czeka drugi w postaci samego statku. Dzisiejsza misja jest bardzo ważna dla SpaceX i ujawni nam, czy cała konstrukcja jest na tyle dopracowana, że można ją z powodzeniem wystrzelić w kosmos. Bardzo istotnym elementem dzisiejszego startu będzie zebranie danych telemetrycznych. Kolejne misje będą już pewnie polegały na próbie odzyskiwania stopni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do popołudnia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło