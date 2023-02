Perseverance Rover świętuje dwa lata na Marsie. Łazik NASA ma liczne sukcesy

Perseverance Rover to łazik NASA, który świętuje drugie urodziny na powierzchni Czerwonej Planety. Pojazd wylądował 18 lutego i do tej pory odniósł liczne sukcesy. Wraz ze swoim towarzyszem w postaci małego helikoptera Ingenuity, którego misja też okazała się strzałem w dziesiątkę. Co udało się dokonać przez te 24 miesiące?

Lądowanie w kraterze Jezero

NASA wybrała na miejsce lądowania łazika Perseverance Rover krater Jezero. Jest to obszar uderzeniowy na powierzchni Marsa o średnicy około 47,5 km, położony na obrzeżu basenu Isidis. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Uczeni twierdzą, że niegdyś znajdowało się tu mnóstwo wody, a to stwarzało warunki o istnienia życia, którego to pradawnych śladów szuka teraz maszyna. Pewne sukcesy na tej drodze już są, bo udało się pobrać próbki, które mogą zawierać materię pochodzenia organicznego.

Perseverance Rover ma już liczne sukcesy

Do tej pory Perseverance Rover pokonał na Marsie dystans w postaci 14,77 km, a sama misja trwa już 711 soli (marsjańskich dni). Następnie mamy wykorzystanych 18 z 38 dostępnych na próbki pojemników. 15 z nich zawiera materiał w postaci skał. Dwie kolejne regolit. Natomiast ostatnia z nich jest atmosferyczna i jest to wynikiem nieudanej próby zebrania próbki. Warto dodać, że do tej pory przechwycono łazikiem także blisko 406 tys. obrazów RAW.

Część z próbek, które pobierze Perseverance Rover, ma trafić do badań na Ziemię. Jest to pierwsza tego typu misja, którą planują wspólnie agencje NASA oraz ESA. W tym celu na Marsa zostanie dostarczona niewielka rakieta, do której zostanie zapakowany materiał. Następnie zostanie on wyniesiony na orbitę, skąd próbki zostaną przechwycone przez statek. Ten następnie uda się w kierunku naszej planety. Misja zostanie zrealizowana najwcześniej w 2033 r.

Mały towarzysz Ingenuity

Wraz z Perseverance Rover na powierzchni Marsa wylądował niewielki helikopter Ingenuity. Jest to pierwsza tego typu maszyna latająca, którą wysłano na inną planetę. NASA początkowo chciała wykonać nią tylko pięć lotów. Jednak ta również odniosła ogromne sukcesy i do tej pory wzniosła się nad powierzchnią Czerwonej Planety 43 razy i pokonała łączny dystans w postaci ponad 8,8 km. Najszybszą prędkością rozwiniętą przez drona było 5,5 m/s i wzleciał on najwyżej na wysokość 14 m. Do tej pory w powietrzu spędził 72,4 min. Z czasem agencja przedłużyła misję Ingenuity dożywotnio. Ma on latać na Marsie do momentu, aż odmówi posłuszeństwa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło: opracowanie własne, NASA, fot. otwierające: NASA/JPL-Caltech