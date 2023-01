Falcon Heavy SpaceX uchwycony z pokładu ISS. Spektakularny widok

Falcon Heavy to wielka rakieta SpaceX, która ponownie została wyniesiona w kosmos. Astronauci przebywający na ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uchwycili bardzo spektakularny widok. Trzeba przyznać, że udostępnione przez NASA zdjęcie lecącej rakiety Falcon Heavy robi naprawdę niesamowite wrażenie.

Falcon Heavy to rakieta SpaceX, która lata w kosmos nieczęsto. W zeszłym tygodniu została jednak ponownie wykorzystana w trakcie misji USSF-67, którą zrealizowano dla U.S. Space Force. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przechwycili spektakularny widok. Nastąpiło to, gdy ISS znajdowało się 422 km nad Ziemią.

foto: NASA

foto: NASA

Zdjęcia udostępnione przez NASA na oficjalnym profilu ISS widoczne są w tym artykule. Widać na nich dym pozostawiony przez rakietę Falcon Heavy, która została wystrzelona w kosmos w niedzielę 15 stycznia. Misja odbyła się ze stanowiska startowego w Centrum Kosmiczne imienia Johna F. Kennedy’ego.

Start rakiety Falcon Heavy SpaceX uchwycony kamerą zamontowaną na ISS

Astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przechwycili start rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX z użyciem kamery do obrazowania w wysokiej rozdzielczości, która znajduje się na pokładzie ISS. Trzeba przyznać, że zdjęcia są naprawdę bogate w szczegóły, które widać po powiększeniu. Misja USSF-67 miała na celu wyniesienie w kosmos satelity o nazwie SATCOM 2 oraz pięciu mniejszych statków.

źródło, foto otwierające: SpaceX