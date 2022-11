Juno uchwyciło na zdjęciu Jowisza i jego dwa księżyce

Juno to sonda NASA, która od lat bada planetę Jowisz. Statek wykonał kolejny przelot nad tym światem i uchwycił spektakularne zdjęcie. Na nim widać atmosferę gazowego olbrzyma oraz jego dwa księżyce. Są to Callisto i Io. Wiemy, że sonda Juno wykona dwa przeloty nad drugim z wymienionych, co nastąpi za ponad rok.

foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Gerald Eichstädt/Thomas Thomopoulos © CC BY

Wspomniane dwa księżyce to Callisto oraz Io. Jowisz ma ich łącznie kilkadziesiąt, ale wymienione są jednym z najbardziej rozpoznawalnych. Na zdjęciu przechwyconym przez Juno widać także chmury gazowego olbrzyma. Obraz został uchwycony w momencie, gdy sonda znajdowała się około 14 tys. km nad nimi, a więc była blisko. Sonda poruszała się wtedy z prędkością aż 198 tys. km/h.

Juno zbada księżyce planety Jowisz

Sonda Juno zbada dokładniej księżyc Io w grudniu 2023 oraz lutym 2024 r., kiedy to wykona nad nim dwa przeloty zaplanowane przez NASA. Jest to obiekt wykazujący się aktywnością wulkaniczną. Będzie to pierwsze takie duże zbliżenie do niego statku kosmicznego od ponad dwóch dekad.

źródło, zdjęcie otwierające: NASA/JPL-Caltech