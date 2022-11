Starship może odbyć lot orbitalny w grudniu. Tak twierdzi NASA

Starship cały czas czeka na pierwszy lot orbitalny. Kiedy się on odbędzie? Wygląda na to, że w grudniu, co przekazał jeden z przedstawicieli NASA. Osoba ta odpowiada za program Artemis, gdzie statek Starship ma zostać wykorzystany w roli księżycowego lądownika. Będzie to ważny test przed lotami w kosmos.

Starship to wielki statek kosmiczny, nad którym SpaceX pracuje od kilku lat. Wiemy, że ma on utorować drogę ludzkości na Marsa, choć do tego jest jeszcze daleko. Tym bardziej że pierwszy lot orbitalny rakiety cały czas jest przekładany. Niedawno Elon Musk mówił o listopadzie i nowe informacje na ten temat ujawnił jeden z przedstawicieli agencji NASA.

Informacja została podana w trakcie konferencji i przekazał ją Mark Kirasich, który w NASA odpowiada za rozwój programu Artemis. W jego ramach agencja planuje powrót ludzkości na Księżyc, co obecnie szykowane jest najwcześniej na 2025 r. Według niego Starship odbędzie lot orbitalny w grudniu tego roku. Będzie to możliwe po połączeniu statku z ogromnym pierwszym stopniem rakiety o nazwie Super Heavy. Cała konstrukcja ma aż 120 m wysokości.

Statek Starship bardzo ważny dla NASA

NASA wybrała statek Starship i SpaceX jako dostawcę dla księżycowego lądownika. Załoga lądująca na Srebrnym Globie nie poleci nim z Ziemi. Jednak maszyna zostanie wykorzystana w trakcie lądowania na powierzchni i zabierze astronautów ze stacji Gateway. Będzie ona stanowiła swego rodzaju pomost pomiędzy Księżycem a naszą planetą. Firma Elona Muska wygrała kontrakt opiewający na kwotę około 2,9 mld dol.

Pierwszy lot orbitalny Starshipa wiele razy opóźniany

Lot orbitalny statku Starship był wielokrotnie przekładany. SpaceX planowało go przeprowadzić już znacznie wcześniej, ale rozwój projektu i testy przeciągały się w czasie. Do tego stopnia, że do tej pory nie został on wystrzelony w kosmos. Co jednak wkrótce powinno ulec zmianie. Termin podany przez NASA wydaje się prawdopodobny. Tym bardziej że firma współpracuje z amerykańską agencją przy tym projekcie.

Starship ma utorować ludzkości misje załogowe na Marsa. Prezes SpaceX, Gwynne Shotwell jakiś czas temu w jednym z wywiadów zapowiedziała, że może to odbyć się jeszcze przed końcem tej dekady, choć tak naprawdę wydaje się to być mało prawdopodobne. Można jednak uwierzyć, że statek odbędzie do tego czasu lot bezzałogowy na Czerwoną Planetę, co i tak będzie ogromnym przedsięwzięciem.

