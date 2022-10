Starship ustawiony na Super Heavy. SpaceX udostępnia wideo

Starship i Super Heavy to wielka rakieta, która ma umożliwić ludzkości loty na Marsa. SpaceX szykuje się do pierwszego lotu orbitalnego i udostępniło nowe wideo. Na nim pokazano, jak statek Starship jest ustawiany na pierwszym stopniu Super Heavy. Trzeba przyznać, że cała konstrukcja robi wielkie wrażenie.

Starship wraz z Super Heavy to wielka rakieta o wysokości aż 120 m. Jest to potężna konstrukcja, nad którą SpaceX pracuje od lat. Sam statek jest mniejszy, ale w celu wynoszenia go na orbitę potrzebuje pierwszego stopnia. Teraz mamy okazję zobaczyć na wideo, jak jedno ustawiane jest na drugim.

SpaceX udostępniło nowe wideo, na którym zaprezentowano statek Starship ustawiany na pierwszym stopniu Super Heavy. Nagranie pochodzi ze Starbase w Boca Chica, gdzie firma ma poligon doświadczalny. W celu umieszczenia jednej części na drugiej wykorzystywane jest ogromne ramię przymocowane do wieży. Całość robi niesamowite wrażenie.

SpaceX szykuje statek Starship i Super Heavy do lotu orbitalnego

Starship i Super Heavy nie odbyły jeszcze żadnego lotu orbitalnego. Ten pierwszy cały czas jest przekładany w czasie. Elon Musk ujawnił niedawno, że jest duża szansa na realizację takiej misji już w przyszłym miesiącu. Okienko startowe jest jednak długie i nie ma pewności, że rakieta zostanie wystrzelona jeszcze w listopadzie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło