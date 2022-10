Falcon Heavy SpaceX z pierwszą misją od 2019 roku

Falcon Heavy to wielka rakieta SpaceX, której ostatnia misja odbyła się w 2019 r. Teraz firma Elona Muska szykuje się do kolejnej od kilku lat. Będzie to misja USSF-44 realizowana dla SU Space Force. Rakieta Falcon Heavy wyniesie w kosmos satelitę o nazwie TETRA 1. Start został zaplanowany jeszcze na obecny miesiąc.

Falcon Heavy to wielka rakieta SpaceX, która do tej pory została wykorzystana tylko kilka razy. Ma ogromne możliwości z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos. Teraz dowiadujemy się, że zostanie użyta kolejny raz. Tym razem będzie to misja o nazwie USSF-44, która początkowo miała odbyć się w drugiej połowie 2020 r. Jednak została przesunięta w czasie.

Misja USSF-44 ma na celu wynieść w kosmos satelitę o nazwie TETRA 1. Wiemy, że została ona zbudowana przez firmę Millennium Space Systems, które finansuje Boeing. Falcon Heavy pozwoli na jej dostarczenie na orbitę, a masa statku to około 3,7 t.

Falcon Heavy SpaceX wkrótce odbędzie więcej misji

Wiemy, że przed rakietą Falcon Heavy w najbliższych latach jest znacznie więcej misji. Została ona wybrana do kilku projektów przez NASA. Natomiast US Space Force po USSF-44 chcę ją użyć także w USSF-67, która ma odbyć się w styczniu. SpaceX będzie więc miało co robić.

