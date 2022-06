Starship może wkrótce polecieć. SpaceX musi jednak wprowadzić zmiany w Starbase

Starship może w niedługim czasie odbyć wyczekiwany lot orbitalny. FAA wydało swoją opinię na temat dalszych testów rakiety SpaceX. Niestety wymagane są pewne zmiany obejmujące Starbase w Boca Chica. To ponad 75 różnych poprawek, które SpaceX musi wprowadzić, zanim Starship odbędzie lot wraz z Super Heavy w kosmos.

Starship szykowany jest przez SpaceX do lotu orbitalnego od dawna. Tą rakietą ma być prototyp SN24. Elon Musk ostatnio chwalił się zdjęciem z silnikami Raptor V2. Teraz doczekaliśmy się opinii od FAA, która przedłużała się w czasie. Jest zgoda, ale potrzebne będą zmiany obejmujące Starbase.

Placówka Starbase w Boca Chica to miejsce, gdzie SpaceX buduje i testuje kolejne prototypy statku Starship. W raporcie FAA wskazuje na zmiany i jest to ponad 75 różnych poprawek, które należy wprowadzić przed pierwszym lotem w kosmos. Są to m.in. środki łagodzące obejmujące ochronę zasobów wodnych, ograniczenia poziomu hałasu oraz kontrolę materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne.

SpaceX może wystrzelić w kosmos statek Starship latem

SpaceX będzie zapewne potrzebowało co najmniej kilku tygodni na dostosowanie Starbase pod kątem wymagań ze strony FAA. Firma będzie więc miała pracowite lato. Możliwe, że lot orbitalny statku Starship odbędzie się w drugiej połowie lata. Być może w sierpniu? O tym przekonamy się z czasem.

