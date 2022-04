Starship prędko nie poleci. FAA przedłuża czas na wydanie zgody SpaceX

Starship to wielki statek SpaceX, który cały czas czeka na pierwszy lot orbitalny. Misja prędko się nie odbędzie, bo FAA poinformowało, że wydłuża czas potrzebny na wydanie zgody na ten lot do końca maja. Tym razem w wyniku zmian, które zostały zgłoszone przez firmę SpaceX. Kiedy więc Starship poleci na orbitę?

Starship ciągle czeka na pierwszy lot orbitalny. Misja przeciąga się w czasie m.in. z powodu FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa), czyli organu nadzoru lotniczego Stanów Zjednoczonych. Wygląda na to, że SpaceX z własnymi planami będzie musiało się jeszcze przez jakiś czas wstrzymać. Wynika to z nowego terminu na wydanie decyzji przez urząd.

FAA poinformowało, że wydłuża czas potrzebny na wydanie zgodny na lot statku Starship i jego pierwszego stopnia Super Heavy. Nowym terminem jest 31 maja. Tym razem opóźnienie wynika ze zmian zgłoszonych przez samo SpaceX. Agencja potrzebuje więcej czasu, aby się z nimi zapoznać i następnie podjąć odpowiednie decyzje.

SpaceX może wystrzelić statek Starship niedługo po decyzji FAA

W rzeczywistości Starship może odbyć pierwszy lot orbitalny niedługo po wydaniu zgody przez FAA. SpaceX może być gotowe do misji i tylko czekać na zielone światło. Wiele jednak wskazuje na to, że przedsięwzięcie zostanie opóźnione do drugiej połowy przyszłego roku. Choć czerwcowego terminu nie można w 100 proc. wykluczyć.

