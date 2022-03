Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycony przez statek Gaia. Milion mil od Ziemi

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba szykowany jest do rozpoczęcia prac. Tymczasem uchwycił go w kosmosie statek Gaia należący do ESA. Maszyna znajduje się 1,5 mln km od Ziemi. Naukowcy wierzą, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba rozpocznie prace naukowe w ciągu kilku najbliższych miesięcy i pokłada się w nim duże nadzieje.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba był przygotowywany od lat. W grudniu zeszłego roku w końcu wystrzelono go w kosmos. Następnie maszyna udała się w kierunku punktu L2, który znajduje się 1,5 mln km od Ziemi. Teraz uchwycił go na zdjęciu statek o nazwie Gaia, który należy do ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej).

Sonda Gaia uchwyciła Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajdujący się w punkcie L2, który maszyna osiągnęła w styczniu 2022 r. Natomiast statek ESA przybył tam w 2014 r. W momencie przechwycenia zdjęcia oba urządzenia znajdowały się w odległości około 1 mln km od siebie.

foto: ESA/Gaia/DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma być gotowy latem

NASA wierzy, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie gotowy do prowadzenia prac naukowych już latem tego roku. Na razie maszyna jest szykowana, co jest bardzo złożonym procesem. Wymaga to ponadto bardzo dużej precyzji. Wcześniej rozłożono wielką osłonę przeciwsłoneczną, co ma pozwolić na utrzymanie optymalnej pracy.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla systemu Windows 11

źródło, fot. otwierające: Adriana Manrique Gutierrez, NASA Animator