Nintendo Switch 2 z Nvidia Ampere? Wycieka częściowa specyfikacja

Nintendo Switch 2 to konsola do gier, która może zadebiutować później w 2022 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta ujawnia nam, że GPU może bazować na Nvidia Ampere. Poza tym w Nintendo Switch 2 spodziewajmy się układu SoC Orion, który prawdopodobnie będzie 8-nm chipem.