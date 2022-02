Starship SN20 wkrótce poleci w kosmos. Elon Musk omówi plany SpaceX

Starship SN20 jest pierwszym, który odbędzie lot orbitalny. Zanim to jednak nastąpi, to Elon Musk planuje ujawnić plany SpaceX związane z tym projektem. Możemy mieć więc pewność, że nasłuchamy się o Marsie i misjach międzyplanetarnych. Jest bardzo możliwe, że Starship SN20 zostanie wystrzelony jeszcze w tym kwartale.

Starship SN20 to statek kosmiczny, który SpaceX zbudowało już kilka miesięcy temu. Maszyna czeka na lot orbitalny. Tymczasem Elon Musk planuje ujawnić plany firmy związane z tym projektem na najbliższy czas. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie od dwóch lat. Niestety prezentacja odbędzie się w środku nocy naszego czasu.

fot.: SpaceX

Elon Musk przekazał, że SpaceX zorganizuje wydarzenie w teksańskim Boca Chica w najbliższy czwartek o godzinie 20:00 lokalnego czasu. U nas będzie wtedy 3 w nocy. Tego dnia zostaną nakreślone najbliższe plany obejmujące statek Starship. Na pewno usłyszymy o tym, że pozwoli on ludzkości na stanie się gatunkiem międzyplanetarnym czy też o lotach na Marsa.

SpaceX może wystrzelić statek Starship SN20 w marcu

Wiemy, że SpaceX cały czas czeka na zgodę od odpowiednich urzędów na misję orbitalną statku Starship SN20. Ta powinna zapaść do marca i jest bardzo możliwe, że zostanie on w końcu wystrzelony w przyszłym miesiącu. Będzie to możliwe po połączeniu z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło