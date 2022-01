Starship coraz bliżej lotu orbitalnego. SpaceX montuje ramiona do łapania Super Heavy

Starship szykowany jest przez SpaceX do pierwszego lotu orbitalnego. Tymczasem firma rozbudowuje stanowisko startowe w Boca Chica. SpaceX montuje wielkie ramiona do wieży startowej, które mają łapać pierwszy stopień o nazwie Super Heavy w trakcie lądowania. To dzięki niemu statek Starship poleci w kosmos.

Starship to statek kosmicznym, nad którym SpaceX pracuje od miesięcy. Obecnie firma szykuje się do pierwszego lotu orbitalnego. Będzie on możliwy po połączeniu rakiety z ogromnym boosterem o nazwie Super Heavy. Ten 70-metrowy pierwszy stopień pozwoli na wynoszenie konstrukcji w kosmos. Potem ma być łapany przez ogromne ramiona przymocowane do wieży startowej.

SpaceX buduje wieżę startową, z której zostanie wystrzelony pierwszy Starship i następnie poleci w kosmos. Do niej firma mocuje obecnie wielkie ramiona, które będą łapać Super Heavy w trakcie lądowania po udanej misji. Są one naprawdę duże, co możecie zobaczyć na poniższym filmie.

Pierwszy Starship i Super Heavy nie zostaną odzyskane przez SpaceX

Wiemy, że pierwsza misja orbitalna statku Starship będzie „samobójcza”. To oznacza, że SpaceX nie planuje odzyskać żadnej części rakiety. Również Super Heavy, który wpadnie do oceanu. Ma to nastąpić w późniejszym czasie i wtedy wspomniane ramiona wejdą do użytku. Na to jednak poczekamy.

