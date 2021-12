Starship SN20 to pierwszy statek SpaceX, który odbędzie lot orbitalny. Kiedy to nastąpi? Niestety nieprędko, bo firma cały czas czeka na opinię FAA. Tymczasem uruchomiono znowu silniki statku. W ten sposób Starship SN20 przeszedł kolejny test statyczny. SpaceX będzie chciało go wystrzelić w marcu 2022 r.