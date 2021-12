Starship szykowany jest do pierwszego lotu orbitalnego. SpaceX przeprowadzi go wraz z Super Heavy B4. To jeden z prototypów wielkiego boostera, który przeszedł kolejny test. Firma sprawdziła jego dwa zapłony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to SpaceX wystrzeli statek Starship w pierwszym kwartale 2022 r.