Starship SN20 to statek, który SpaceX szykuje do lotu orbitalnego. Elon Musk pochwalił się nagraniem z testu Super Heavy. To pokaz sterowania, który obejmuje silniki Raptor. Pierwszy stopień dla Starshipa otrzyma ich naprawdę dużo. SpaceX planuje pierwszy lot statku w przestrzeń kosmiczną w pierwszym kwartale 2022 r.

Starship SN20 to pierwszy statek SpaceX, który ma odbyć lot orbitalny. Firma szykuje go do tej misji już od miesięcy. Niedawno Elon Musk przekazał, że powinno to nastąpić w przyszłym kwartale. Tymczasem dyrektor generalny udostępnił nagranie będące zapisem jednego z testów silników Raptor z Super Heavy.

fot.: Jack Beyer/NASASpaceFlight.com

Jak dobrze wiemy Super Heavy to pierwszy stopień dla statku Starship, który pozwoli wynosić go na orbitę. Docelowo booster otrzyma około 30 silników Raptor, z czego część z nich ma umożliwić ponowne lądowanie. Poniżej krótkie wideo, które udostępnił Elon Musk. Prezentuje ono test sterowania.

Elon Musk twierdzi, że Starship SN20 odbędzie lot z Super Heavy

SpaceX już buduje kilka kolejnych wersji statku i padły podejrzenia, że pierwszy lot orbitalny może przypaść innemu prototypowi. Elon Musk rozwiał te wątpliwości i twierdzi, że będzie nim Starship SN20. Poza tym wiadomo, że zostanie on połączony z Super Heavy w wersji B4. Tutaj zmian nie będzie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło