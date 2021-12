Starship SN23 to kolejny prototyp statku kosmicznego, który buduje SpaceX. Choć wersja SN20 na razie jeszcze nie odbyła lotu. W tym nowym pojawią się pewne zmiany i te obejmą m.in. „nos” rakiety. Nie liczmy jednak na to, że Starship SN23 prędko poleci. Na to trochę sobie poczekamy.