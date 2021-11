Starship SN20 to pierwszy statek kosmiczny SpaceX, który odbędzie lot orbitalny. Stanie się to możliwe po połączeniu z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy. Firma w końcu przeprowadziła test statyczny maszyny, gdzie uruchomiono wszystkie silniki. Potwierdził to w tweecie Elon Musk. Była to krótka próba.

SpaceX uruchomiło wszystkie silniki statku Starship SN20 w piątek. Ma on trzy duże Raptory oraz trzy próżniowe. Zapalano wszystkie sześć i wygląda na to, że test statyczny przebiegł bez problemów. W przeszłości w przypadku starszych prototypów bywało z tym rożnie. Była to bardzo ważna próba przed lotem orbitalnym. Poniżej nagranie.

SpaceX przeprowadziło test statyczny statku Starship SN20 i ten go przeszedł

Starship SN20 ukończył więc ważną próbę, którą był rzeczony test statyczny i pozostał w jednym kawałku. Elon Musk niedawno wyjaśniał, że pierwszy lot orbitalny statku SpaceX jest nieodległy. Tutaj jednak sporo zależy od organów, które muszą zezwolić na przeprowadzenie takiej próby. Tym bardziej, że obie części rakiety spadną potem do oceanu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło