Starship SN20 to prototyp statku SpaceX, który ma odbyć lot orbitalny. Maszyna szykowana jest do ważnego testu w placówce w teksańskim Boca Chica. Firma po raz pierwszy uruchomiła silniki Raptor, które ma Starship SN20. SpaceX zrobiło to jednak tylko na krótką chwilę.

Starship SN20 to kolejny prototyp statku kosmicznego, nad którym SpaceX pracuje od lat. Ten konkretny jest bardzo ważny, gdyż ma być pierwszym, który odbędzie lot orbitalny. Będzie to możliwe po połączeniu z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy. Tymczasem firma po raz pierwszy uruchomiła silniki Raptor.

SpaceX uruchomiło silniki Raptor statku Starship SN20 w nocy. Zrobiono to dosłownie na chwilę, a więc był to bardzo krótki test. Na ten właściwy statyczny przyjdzie nam jeszcze pewnie chwilę poczekać. Co nie zmienia faktu, że pierwszy lot orbitalny zbliża się wielkimi krokami i z pewnością będzie to bardzo niepowtarzalne widowisko.

SpaceX Starship SN20 ma także trzy próżniowe silniki Raptor

Dotychczasowe prototypy statku SpaceX miały po trzy silniki Raptor. SpaceX SN20 też je ma, ale ponadto firma umieściła w nim także trzy dodatkowe, które są próżniowe. Te są potrzebne do latania w kosmosie, gdy maszyna opuści atmosferę Ziemi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej wieści.

