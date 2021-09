Starship SN20 to pierwszy statek SpaceX z tego projektu, który ma odbyć lot orbitalny. Firma w tym tygodniu ponownie przetransportowała pierwszy stopień Super Heavy o nazwie Booster 4. Jest on niezbędny do tego, aby Starship SN20 poleciał na tak dużą wysokość. SpaceX będzie wkrótce prowadzić kolejne testy.