Inspiration4 to pierwsza misja turystyczna, do której szykuje się SpaceX. Będzie to prywatny lot w kosmos, który odbędzie się z wykorzystaniem rakiety Falcon 9 oraz kapsuły Dragon. Zostanie ona specjalnie dostosowana pod wycieczkę i otrzyma przeszkloną kopułę. To przeszklona osłona, którą pochwaliło się SpaceX.