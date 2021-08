Curiosity Rover to łazik, którym NASA wylądowała na planecie Mars w 2012 r. Do tej pory dostarczył nam on mnóstwo informacji o tym świecie. Teraz mamy okazję zobaczyć świetną panoramę, którą udostępniło Jet Propulsion Laboratory. Rzućmy sobie na nią okiem, bo zamieszczone tam widoki robią naprawdę duże wrażenie.

Jet Propulsion Laboratory udostępniło wideo, które możecie obejrzeć poniżej. Wspomniana panorama została uwieczniona przez Curiosity Rover 3 lipca tego roku. Ukazuje nam widoki z krateru Gale’a. Przechwycono je kamerą łazika o nazwie Mast (lub Mastcam). Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym materiale.

Nowa panorama Marsa uchwycona przez Curiosity Rover 3167 soli

Panorama Marsa, którą mogliście zobaczyć poniżej, została przechwycona przez Curiosity Rover 3167 marsjańskiego dnia misji, czyli soli. Łazik przebywa na Czerwonej Planecie od dziewięciu lat. Lądowanie na powierzchni odbyło się 5 sierpnia 2012 r. i było dla agencji NASA wielkim sukcesem. Tym bardziej, że na kolejne umieszczenie tego typu maszyny musieliśmy czekać do tego roku.

