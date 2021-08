Starship i Super Heavy szykowane są przez SpaceX do misji. Booster w Boca Chica został uchwycony na zdjęciu satelitarnym. Rozmiar Super Heavy robi wrażenie.

Super Heavy to booster dla statku Starship, który pozwoli wykonać pierwszy lot orbitalny. Zostanie on połączony z prototypem o nazwie SN20. SpaceX szykuje się do przełomowego lotu i ten ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem pierwszy stopień ustawiony na stanowisku startowym w Boca Chica doczekał się zdjęcia satelitarnego.

Wspomniane zdjęcie pierwszego stopnia Super Heavy zostało wykonane z kosmosu przez satelitę WorldView-3 firmy Maxar Technologies. Na fotografii widać Starbase, które SpaceX buduje w Boca Chica. To stąd początkowo będą startowały statki Starship. Docelowo mają jednak wykonywać loty z pokładu starych platform wiertniczych, które zakupiła spółka Elona Muska.

foto: Maxar Technologies

foto: Maxar Technologies

Super Heavy dla statku SpaceX Starship jest ogromny

Super Heavy to ogromny booster, który ma aż 70 metrów wysokości. W połączeniu ze statkiem Starship będzie on miał aż 120 metrów. Cała konstrukcja robi niesamowite wrażenie. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy jeszcze, że wyposażono ją w łącznie kilkadziesiąt silników Raptor.

