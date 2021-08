Starship SN20 może odbyć lot orbitalny w ciągu kilku tygodni. SpaceX szykuje poprawki

Starship SN20 to statek kosmiczny, który SpaceX szykuje od dłuższego czasu. Maszyna jest już poskładana i w Boca Chica towarzyszy jej pierwszy stopień o nazwie Super Heavy. To on umożliwi lot orbitalny. Kiedy można się go spodziewać? Tutaj rąbka tajemnicy uchylił sam założyciel firmy, czyli Elon Musk.

Z informacji, które przekazał Elon Musk na łamach Twittera wynika, że SpaceX będzie chciało przeprowadzić lot orbitalny statku Starship S20 w ciągu kilku najbliższych tygodni. Twierdzi, że wszystko w zasadzie jest gotowe i teraz firma oczekuje jedynie zgody od odpowiednich urzędów. Dopiero wtedy będzie można zrealizować taką misję.

SpaceX może wprowadzić zmiany w statku Starship SN20

Choć najnowszy prototyp jest już w zasadzie gotowy do wystrzelenia, tak mogą jeszcze pojawić się jakieś modyfikacje. Elon Musk ujawnił, że SpaceX chce przebudować skrzydła. Zostaną one zmniejszone i mają również nieco inaczej wyglądać. Ma to pozwolić m.in. na redukcję elementów związanych z osłonami termicznymi. Te modyfikacje mogą jednak pojawić się dopiero w kolejnych wersjach.

