Starship SN20 to statek kosmiczny, który SpaceX szykuje do lotu. Został umieszczony na stanowisku startowym. Wkrótce Starship SN20 przejdzie test statyczny.

Starship SN20 to kolejny prototyp statku SpaceX, nad którym prace przebiegają w dobrym kierunku. Ten konkretny zostanie połączony z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy. Firma niedawno przetransportowała ten booster na stanowisko startowe. Teraz to samo zrobiono z samym statkiem.

Starship SN20 również został przetransportowany na stanowisko startowe. W tym konkretnym miejscu placówki w Boca Chica przejdzie test statyczny. To ważny sprawdzian przed samym lotem, który ma na celu wykazać, czy maszyna będzie gotowa do wystrzelenia w przestrzeń. Na razie nie wiadomo, kiedy SpaceX planuje to zrobić.

foto: Spadre.com

Starship SN20 odbędzie z Super Heavy lot orbitalny

SpaceX szykuje się do tego testu od dawna. Starship SN20 będzie pierwszym prototypem tej maszyny, która odbędzie lot orbitalny. W tej konkretnej wersji umieszczono sześć silników Raptor, z czego trzy są próżniowe. Natomiast w samym boosterze znajduje się aż 29 silników, które zapewnią wielki ciąg. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na start, bo zapowiada się bardzo ciekawe widowisko.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło