Super Heavy dla statku Starship może przejść test statyczny. SpaceX wysyła alert

Super Heavy to pierwszy stopień dla statku Starship. SpaceX może przeprowadzić dziś jego test statyczny. Będzie to Super Heavy w wersji booster B3.

Super Heavy dla statku Starship to ogromny rdzeń, który pozwoli SpaceX na loty orbitalne. Jakiś czas temu Elon Musk ujawnił na zdjęciu booster B3, który wyciągnięto z hangaru. Wiemy, że nie poleci on w kosmos. Jednak firma planuje wykorzystać go do różnych prób. Jedną z nich może być test statyczny.

W Boca Chica, gdzie SpaceX buduje Starbase i testuje statki Starship, wydano alert związany z zamknięciem dróg i plaży. Podobne ostrzeżenia pojawiały się przy okazji testów wcześniejszych prototypów. Dzisiejszy obowiązuje od 12:00 do 22:00 lokalnego czasu. Podejrzewa się, że firma chce wtedy przeprowadzić test statyczny Super Heavy w wersji booster B3.

Super Heavy pozwoli SpaceX wynieść statek Starship na orbitę

SpaceX chce w niedługim czasie, aby Starship odbył pierwszy lot orbitalny. Jednak bez pierwszego stopnia Super Heavy nie będzie to możliwe. Wynika to z faktu, że potrzeba dużej siły ciągu do pokonania grawitacji Ziemi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko liczyć, że dzisiejszy test statyczny zakończy się powodzeniem.

