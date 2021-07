Super Heavy – SpaceX wyciąga z hangaru booster dla statku Starship

Super Heavy to ogromny booster, który pozwoli wynosić statek Starship w kosmos. SpaceX wyciągnęło z hangaru pierwszy stopień i mamy okazję zobaczyć go na zdjęciu. Konstrukcja jest naprawdę potężna i robi wrażenie. Wszak ma aż 70 metrów wysokości. Wiemy jednak, że ten konkretny prototyp nie poleci.

Elon Musk ujawnił na Twitterze, że SpaceX nie zamierza wystrzelić tego Super Heavy. Jest to booster 3, który posłuży firmie do innych testów. Jego budowa była bardzo utrudniona i ma on zostać wykorzystany do przeprowadzenia prób naziemnych. Kolejny pierwszy stopień powinien już odbyć ze statkiem Starship pierwszy lot orbitalny.

Booster 4 Super Heavy dla statku Starship będzie miał inny design

Super Heavy dla statku Starship, który odbędzie lot orbitalny, to booster 4. Elon Musk przekazał, że SpaceX wprowadzi w nim różne zmiany obejmujące design i konstrukcję. Ma to pozwolić na wykorzystanie go do lotu w kosmos. Wiemy jednak, że firma nie zamierza nim wylądować. W trakcie pierwszej próby stopień nie zostanie odzyskany.

