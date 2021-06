Starship to statek kosmiczny budowany przez SpaceX, który w ostatnim czasie przeszedł udany test. Niedawno wspominaliśmy wam, że przetransportowano kolejny prototyp i był nim SN16. W tym tygodniu Elon Musk pochwalił się pierwszym stopniem Super Heavy, który umożliwi rakiecie loty orbitalne.

Super Heavy to ogromny booster dla statku Starship, który pozwoli go wynosić w przestrzeń kosmiczną. Elon Musk jakiś czas temu ujawnił, jak będzie on rozwijany. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie tego pierwszego stopnia. Budowany on jest w hangarze w Boca Chica. Z czasem zostanie wykorzystany w trakcie pierwszej misji. Wiemy, że SpaceX nie będzie początkowo chciało go odzyskać.

Elon Musk wierzy, że Starship z Super Heavy poleci w tym roku

Starship na razie latał na wysokość około 10 km. Elon Musk chce jednak, aby SpaceX jeszcze w tym roku wykonało lot orbitalny. Do tego właśnie potrzebny jest Super Heavy, który zapewni odpowiedni ciąg do wyniesienia statku w kosmos. Firma złożyła nawet deklaracje z opisem, jak ma wyglądać ten test.

źródło