Starship S16 to kolejny statek kosmiczny SpaceX. Przetransportowano go obok wersji S15. Nie ma jednak pewności, że Starship SN16 w ogóle poleci.

Starship SN16 to kolejny statek kosmiczny po wersji SN15, którym to SpaceX zdołało w końcu wylądować. Brano nawet pod uwagę drugi lot. Ten jednak do tej pory się nie odbył. Tymczasem kolejny prototyp został przetransportowany obok tego poprzedniego. Czyżby firma Elona Muska szykowała się na kolejny test? Niekoniecznie tak musi być.

Starship SN16 jest bardzo podobnym prototypem do wersji SN15. Konstrukcja pewnie nie uległa większym zmianom. Jeśli więc SpaceX miałoby przeprowadzić jego test, to tylko po to, aby wykonać podobny lot do poprzedniego i upewnić się, że będzie w stanie ponownie wylądować. W rzeczywistości ten statek kosmiczny może nie zostać w ogóle wystrzelony.

foto: Jack Beyer/NASASpaceFlight.com

SpaceX może w ogóle nie wystrzelić statku Starship SN16

Jeśli Starship SN16 nie poleci, to najpewniej kolejnym lotem, który zobaczymy, będzie ten wykonany wersją SN20. W tym przypadku będzie to już lot orbitalny. Statek poleci na znacznie większą wysokość. Będzie to możliwe w połączeniu z pierwszym stopniem SuperHeavy. Wiemy, że SpaceX początkowo nie będzie chciało ich odzyskać.

