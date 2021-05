Elon Musk: SpaceX buduje port morski Deimos dla statków Starship

Elon Musk potwierdził, że SpaceX buduje port morski dla statków Starship. To Deimos, który będzie przekształconą platformą. Stąd będzie startować Starship.

Starship jest wielkim marzeniem założyciela SpaceX, którym jest Elon Musk i do tej pory firma dokonała sporo postępów. Obecnie budowane są także boostery SuperHeavy. Teraz potwierdzono, że w przygotowaniu jest pierwszy port morski. To Deimos, który będzie przekształconą platformą wiertniczą.

Deimos to nazwa jednego z księżyców Marsa. SpaceX jakiś czas temu kupiło dwie platformy, które to następnie przekształci na porty morskie dla statków Starship. To tu będą odbywać się starty wielkiej maszyny. Drugim będzie Fobos. Elon Musk przekazał, że ten pierwszy powinien być gotowy w całkiem niedługim czasie.

Elon Musk twierdzi, że SpaceX uruchomi Deimos dla statków Starship w 2022 roku

Elon Musk zacytował na Twitterze tweeta z powyższą grafiką koncepcyjną i przekazał, że SpaceX rzeczywiście jest już w trakcie prac nad portem Deimos. Ma on być gotowy w bliżej niesprecyzowanym czasie w przyszłym roku. To stąd będą startować statki Starship z pierwszym stopniem SuperHeavy. Wrażenia z tych misji z pewnością będą gwarantowane.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło