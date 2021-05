SuperHeavy to booster dla statku Starship, nad którym pracuje SpaceX. Elon Musk ujawnił nowe szczegóły pierwszego stopnia, który pozwoli wykonywać loty w kosmos. Firma planuje początkowo umieścić w członie dziewięć silników Raptor. Docelowo SuperHeavy otrzyma ich więcej i będzie potężnym boosterem.

SuperHeavy to pierwszy człon dla statku kosmicznego Starship, który SpaceX testuje od jakiegoś czasu. Ostatnie próby zakończyły się w końcu sukcesem. Jednak do lotów w kosmos potrzebny jest ogromny booster. Stopień ten jeszcze nie był ani razu przetestowany. Możliwe jednak, że uda się go zobaczyć w trakcie lotu jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy.

Elon Musk przekazał, że SuperHeavy dla statku Starship w pierwszej wersji otrzyma 9 silników Raptor. Docelowo booster będzie miał ich więcej. W testowym wariancie SpaceX chce ich umieścić aż 29, a na końcu 32 sztuki. Poniżej ciekawa wizualizacja, która prezentuje to zagęszczenie. Jeszcze niżej zdjęcie spodu rakiety, który przywieziono do centrum testów w Boca Chica.

SpaceX chce, aby SuperHeavy dla statku Starship miał ogromny ciąg

Elon Musk dodał, że zwiększono wymagania pierwszego stopnia. Ma on mieć łączny ciąg na poziomie aż 7,5 tys. ton. To naprawdę dużo, bo sam booster dla statku Starship ma wagę 5 tys. ton. Ciąg każdego z silników Raptor ma być zwiększony do 235 ton. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na moment, aż będzie mieli okazję zobaczyć lot tej rakiety.

