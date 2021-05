Konkurs na Dzień Dziecka – pokaż stanowisko gamingowe i wygrywaj nagrody

Dzień Dziecka jest już blisko i z tej okazji przygotowano ciekawy konkurs. Jeśli wykażecie się kreatywności, to będziecie mogli spróbować wygrać cenne nagrody.

Nasi koledzy z serwisu Gram.pl przygotowali ciekawy konkurs. Musicie w nim pochwalić się własnym stanowiskiem gamingowym. Jeśli to zrobicie, to powalczycie o cenne nagrody. Co można wygrać? Fanty wymienione są poniżej.

Fotel gamingowy Huzaro Force 4.2 Grey plus słuchawki JBL QUANTUM 400

Regał Huzaro Iron 3.0 plus słuchawki JBL QUANTUM 100

Pufa Huzaro Winner 1.5 plus słuchawki JBL QUANTUM 100

Podkładka pod myszkę Huzaro 2.0 plus słuchawki JBL QUANTUM 100

W celu powalczenia o nagrody trzeba wykonać dwa zadania. Pierwszym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: do jakiej epoki historycznej nawiązujemy w poradnikach na Dzień Dziecka na gram.pl? (znajdziecie je tutaj i tutaj). Drugie to wspomniane pokazanie własnego stanowiska gamingowego. Najlepiej, gdy będzie to zrobione w bardzo kreatywny sposób. Tutaj wszystko w waszych rękach.

Swoje zgłoszenia umieszczajcie w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage’u na Facebooku! Macie czas do 31. maja 2021 r. do godziny 23:59. Wyniki konkursu opublikujemy na Facebooku 1. czerwca 2021 r.

Regulamin zabawy znajdziecie tutaj!