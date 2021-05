Starship SN15 to statek kosmiczny SpaceX, który długo czekał na swój lot. Ten odbył się w tym tygodniu i zakończył się pełnym sukcesem. Maszyna po raz pierwszy wylądowała w jednym kawałku. Ciekawą informację na jej temat przekazał Elon Musk. Istnieje szansa, że prototyp poleci jeszcze raz.

Elon Musk w odpowiedzi na Twitterze przekazał, że Starship SN15 rzeczywiście może wkrótce polecieć drugi raz. SpaceX miałoby przeprowadzić taki test wkrótce, ale konkretnego terminu nie ma. Też w zasadzie nie ma pewności, że taki lot w ogóle zostanie zrealizowany. Byłby to jednak duży krok naprzód.

fot.: SpaceX

Elon Musk pewnie będzie chciał, aby SpaceX wystrzeliło drugi raz statek Starship SN15

Jeśli Starship SN15 odbyłby drugi lot i ten ponadto skończyłby się ponownym odzyskaniem statku, to byłby to krok milowy w rozwoju tej rakiety. Do tej pory wcześniejsze prototypy wybuchały i niewiele z nich zostawało. W międzyczasie budowany jest wariant SN16, a w przygotowaniu są także te prototypy, które mają już umożliwiać loty orbitalne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło