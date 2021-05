Starship SN15 to kolejny prototyp statku SpaceX, który szykowany jest od jakiegoś czasu. Jego test statyczny odbył się w zeszłym tygodniu. Wtedy też miał pierwotnie polecieć, ale plany zmieniono. Jest szansa, że lot odbędzie się dziś. Gdzie oglądać live stream?

SpaceX na chwilę przed startem zapewne udostępni własną transmisję. Jednak już teraz własny live stream szykuje NASASpaceflight. Starship SN15 jeśLi poleci, to dopiero późnym popołudniem lub wieczorem naszego czasu. Droga w Boca Chica ma być dziś zamknięta pomiędzy 12:00 a 20:00 lokalnego czasu. Nas dzieli 6 godzin. W momencie, gdy tylko firma udostępni link do relacji, to go tutaj wstawimy. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Starship SN15 to statek, którym SpaceX będzie próbowało wylądować

Poprzednie prototypy uległy zniszczenie w trakcie lub po wylądowaniu. Dzisiejszy Starship SN15 może być pierwszy, który w końcu uda się w całości odzyskać. O tym jednak przekonamy się w trakcie próby. SpaceX już teraz buduje kolejne modele, które to mają polecieć znacznie wyżej i otrzymają sześć silników Raptor. Niedawno Elon Musk chwalił się też złożonym stopniem Super Heavy.

źródło