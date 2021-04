Starship SN15 to kolejny statek kosmiczny SpaceX, nad którym prace w zasadzie już ukończono. Maszyna została przetransportowana na stanowisko startowe jakiś czas temu. Obecnie czeka na test statyczny silników Raptor. Ten najprawdopodobniej odbędzie się w placówce w Boca Chica jeszcze dziś.

foto: Twitter/@BocaChicaGal

SpaceX prawdopodobnie będzie chciało przeprowadzić test statyczny statku Starship SN15 do końca piątku. Świadczy o tym zamknięcie drogi i plaży w Boca Chica, które obowiązuje od 7:00 rano czasu lokalnego do północy. Wspomniana próba będzie polegała na jednoczesnym uruchomieniu wszystkich trzech silników Raptor. To ważny sprawdzian przed przeprowadzeniem lotu.

SpaceX może wystrzelić statek Starship SN15 już w przyszłym tygodniu

Jeśli dzisiejszy test statyczny statku Starship SN15 zakończy się sukcesem, to maszyna będzie mogła polecieć w powietrze. Raczej nie spodziewamy się, że SpaceX będzie chciało przeprowadzić lot w trakcie weekendu. Pewnie najszybciej w poniedziałek. Oczywiście firma udostępni live stream z wydarzenia, gdzie będziemy mogli to obejrzeć na żywo.

źródło