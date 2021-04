Starship SN15 został już wyciągnięty przez SpaceX z hangaru i przetransportowany na stanowisko startowe. Tam czeka na próbny lot. Kiedy odbędzie się test tej maszyny? Rąbka tajemnicy uchylił na Twitterze sam Elon Musk. Potwierdził, że firma chce wystrzelić ten prototyp w przyszłym tygodniu.

Starship SN15 otrzyma trzy silniki Raptor, które widzicie na poniższym zdjęciu z dziś. Przybyły one do placówki SpaceX w Boca Chica i następnie zostaną zamontowane w statku. Zanim jednak odbędzie się lot, to najpierw trzeba będzie przeprowadzić test statyczny. Dopiero potem będzie go można wystrzelić.

foto: Twitter/@SpacePadreIsle

Starship SN15 to statek, w którym SpaceX wprowadziło mnóstwo zmian

Wiemy, że SpaceX wprowadziło w prototypie Starship SN15 wiele zmian. To również potwierdził Elon Musk, który niedawno wspomniał o setkach pomniejszych modyfikacji. Dotyczą one zarówno kwestii sprzętowych, jak i oprogramowania. Czy tym razem uda się wylądować w jednym kawałku? O tym przekonamy się pewnie dopiero za kilka dni.

