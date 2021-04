Starship SN15 to kolejny statek kosmiczny SpaceX. Firma przetransportowała go na stanowisko startowe. To oznacza, że niedługo Starship SN15 odbędzie lot.

Starship SN15 to statek kosmiczny, nad którym SpaceX już pomału finalizuje prace. 8 kwietnia wyciągnięto go z hangaru i następnie rozpoczął się jego powolny transport do celu. Tym było stanowisko startowe, skąd z czasem zostanie on wystrzelony w powietrze. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia zrobione w Boca Chica.

Transport statku Starship SN15 spowodowało tymczasem zamknięcie drogi nr 4 w Boca Chica. Nie ukrywajmy, ale SpaceX musi to robić z racji zachowania bezpieczeństwa. Obecnie maszyna stoi już na stanowisku startowym. Pewnie w niedługim czasie firma Elona Muska będzie chciała przeprowadzić test statyczny. Będzie on konieczny przed lotem.

fot.: BocaChicaGal/Twitter

fot.: BocaChicaGal/Twitter

SpaceX wkrótce wystrzeli statek Starship SN15

Jeśli Starship SN15 przejdzie test statyczny, to SpaceX będzie mogło wykonać próbny lot. Jak dobrze wiemy, poprzedni prototyp uległ zniszczeniu jeszcze przed wylądowaniem. Eksplodował w powietrzu. W tym aktualnym firma wprowadziła mnóstwo poprawek sprzętowych oraz obejmujących oprogramowanie. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na jego wystrzelenie.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło