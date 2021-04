Starship SN15 to kolejny statek kosmiczny SpaceX. Prace nad nim są już finalizowane. To oznacza, że niedługo Starship SN15 trafi na stanowisko startowe.

Starship SN15 to kolejny statek kosmiczny budowany przez SpaceX. Poprzednim był SN11, który to eksplodował jeszcze przed wylądowaniem. Mimo to firma Elona Muska przeskakuje do kolejnego etapu testów. Składany obecnie prototyp otrzyma sporo zmian względem tych, którymi latano w ostatnim czasie.

Starship SN15 jest już w zasadzie gotowy. Poniżej zdjęcie, na którym widać, jak statek kosmiczny SpaceX otrzymał górną część. Dalej w tle widać ogromny pierwszy stopień Super Heavy BN1. Firma nie zamierza go jednak wystrzelić i posłuży do testowania transportu oraz oceny innych kwestii.

foto: BocaChicaGal

SpaceX wkrótce przetransportuje statek Starship SN15 na stanowisko startowe

Elon Musk przekazał, że Starship SN15 zostanie przetransportowany na stanowisko startowe w ciągu najbliższych dni. Potem SpaceX przeprowadzi jego test statyczny. Jest on konieczny przed lotem. Zmian w tym prototypie ma być całe mnóstwo. Dotyczą one nie tylko kwestii sprzętowych, ale również oprogramowania. Możliwe, że trzeba będzie jeszcze wprowadzić jakieś poprawki po nieudanym locie SN11.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło