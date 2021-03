Starship SN11 przeszedł test statyczny. SpaceX szykuje go do lotu. Kiedy on się odbędzie? Obecnie nie ma pewności, czy Starship SN11 poleci na dniach.

Aktualizacja: Starship SN11 miał szansę polecieć w piątek. Tak się jednak nie stało. Elon Musk twierdzi, że SpaceX musi sprawdzić dodatkowe elementy. Firma w trakcie testu chce odzyskać statek w jednej części. Do tej pory się to nie udało.

Starship SN11 to kolejny statek kosmiczny SpaceX, który wkrótce zostanie wystrzelony w powietrze. Niedawno Elon Musk pokazał Super Heavy. W tym tygodniu firma przeprowadziła test statyczny najnowszego prototypu. Obecnie szykowany on jest do próbnego lotu. Kiedy może się on odbyć?

Cóż, nie ma pewności, że Starship SN11 poleci jeszcze w tym tygodniu. Nic nie wskazuje na to, aby miało się to odbyć w czwartek lub piątek. Jutrzejsze zamknięcie drogi w okolicy Boca Chica zostało już odwołane. Istnieje pewne ograniczenie lotów na piątek, ale natomiast nic na razie nie wiadomo o zamknięciu dróg. Tak więc sprawa jest na razie otwarta.

fot.: Jack Beyer

Być może SpaceX zdecyduje się wystrzelić statek Starship SN11 w weekend

Nie można wykluczyć, że SpaceX zechce wystrzelić statek Starship SN11 w trakcie weekendu. Jeśli tak się jednak nie stanie, to powinien on polecieć już w przyszłym tygodniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać tego testu. Ponadto wierzyć w to, że w końcu uda się wylądować i nie zniszczyć kolejnego prototypu.

