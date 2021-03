Starship SN11 przeszedł test statyczny. SpaceX szykuje go do lotu. Kiedy on się odbędzie? Obecnie nie ma pewności, czy Starship SN11 poleci na dniach.

Starship SN11 to kolejny statek kosmiczny SpaceX, który wkrótce zostanie wystrzelony w powietrze. Niedawno Elon Musk pokazał Super Heavy. W tym tygodniu firma przeprowadziła test statyczny najnowszego prototypu. Obecnie szykowany on jest do próbnego lotu. Kiedy może się on odbyć?

Cóż, nie ma pewności, że Starship SN11 poleci jeszcze w tym tygodniu. Nic nie wskazuje na to, aby miało się to odbyć w czwartek lub piątek. Jutrzejsze zamknięcie drogi w okolicy Boca Chica zostało już odwołane. Istnieje pewne ograniczenie lotów na piątek, ale natomiast nic na razie nie wiadomo o zamknięciu dróg. Tak więc sprawa jest na razie otwarta.

fot.: Jack Beyer

Być może SpaceX zdecyduje się wystrzelić statek Starship SN11 w weekend

Nie można wykluczyć, że SpaceX zechce wystrzelić statek Starship SN11 w trakcie weekendu. Jeśli tak się jednak nie stanie, to powinien on polecieć już w przyszłym tygodniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać tego testu. Ponadto wierzyć w to, że w końcu uda się wylądować i nie zniszczyć kolejnego prototypu.

