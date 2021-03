Starship SN11 szykowany przez SpaceX do lotu. Elon Musk pokazuje Super Heavy

Starship SN11 to kolejny statek kosmiczny SpaceX, który szykowany jest do próbnego lotu. Firma musi przeprowadzić jeszcze pewne testy i ten może już polecieć w przyszłym tygodniu. Tymczasem Elon Musk postanowił pokazać fanom coś innego. To ogromny booster Super Heavy, który składany jest w Boca Chica.

Elon Musk udostępnił na Twitterze zdjęcie widoczne poniżej. Prezentuje ono pierwszy stopień o wspomnianej nazwie Super Heavy. Booster ma wysokość aż 70 metrów i pozwoli wystrzeliwać całość w kosmos. SpaceX jednak nie użyje go w połączeniu ze statkiem Starship SN11. Na te testy trochę poczekamy.

Starship SN11 jeszcze bez boostera Super Heavy

Starship SN11 to prototyp, który nie otrzyma jeszcze pierwszego stopnia. W ogóle widoczny wyżej Super Heavy nie ma nigdy być wystrzelony przez SpaceX. Elon Musk wyjaśnił, że posłuży on do pewnych testów. Te związane będą z jego transportem czy szykowaniem do lotów. Pierwszym, który poleci, będzie wariant BN2. Później w tym roku może odbyć się pierwszy lot orbitalny statku.

